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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Не узнать! Как сейчас выглядит олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко

Андрей Трофимов
27 января, 16:11
Знаменитый украинский фигурист, которому не было равных на Олимпиаде 30-летней давности, набрал в весе и поседел

Виктор Петренко: 2022 и 1992 / Фото: Getty Images, НОК Украины

Одним из вип-гостей во время проводов украинских олимпийцев на зимние Игры-2022 в Пекине, стартующие 4 февраля, был знаменитый фигурист Виктор Петренко.

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Это он на Играх-1992 во французском Альбервилле стал первым украинцем, выигравшим олимпийское золото во времена независимости. Правда, тогда еще не звучал гимн Украины и не поднимался сине-желтый флаг, так как Петренко выступал в составе, так называемой, Объединенной команды из спортсменов бывшего СССР.

Когда 30 лет спустя, уже в январе 2022-го, 52-летний Виктор Петренко появился в Киеве и провел мастер-класс для детей в рамках проводов украинских олимпийцев в Пекин, многие звезду мирового фигурного катания не узнали.

ПЕТРЕНКО-1992

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ПЕТРЕНКО-2022

Петренко поседел и располнел. Правда, на льду по-прежнему держится эффектно.

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Отметим, что сейчас Виктор Петренко живет около Нью-Джерси, в США, но и в Украине, по его словам, проводит достаточно много времени. При этом консультирует фигуристов из различных стран.

Смотрите, как Петренко выиграл Олимпиаду-1992