26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО 🎉 Зеленскому – 44! 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Почему Ротару можно, а мне нет? Баюл убрала благодарность Зеленскому

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 09:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины вскипела после того, как ей напомнили о реверансах в сторону президента России
Баюл и Зеленский с Ротару
Баюл и Зеленский с Ротару / Фото: Instagram, Офис Президента Украины

Оксана Баюл удалила со своей страницы в Instagram благодарность Владимиру Зеленскому, которую накануне выразила ему за то, что тот упомянул ее имя в перечне спортивных гордостей Украины.

БЫЛО

Реклама

СТАЛО

Баюл убрала публикацию с благодарностью Зеленскому и словами "Слава Украине!!!" со своей страницы после того, как медиа напомнили, что до этого в интервью российским СМИ Оксана призывала Украину дружить с Россией, при этом восхищаясь умением Путина договариваться с Байденом.

Зеленский, Баюл и Путин
Зеленский, Баюл и Путин / Фото: Reuters, Instagram

Реклама

При этом первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл сделала новую гневную запись у себя в соцсетях.

"Недавно президент Владимир Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины". К 30-летию Независимости нашей страны, награды присвоили семи украинцам. Так, премию, церемония награждения которой состоялась в Мариинском дворце, 22 августа, получила певица София Ротару. Об этом говорится на странице Офиса президента… У меня возникает вопрос? Почему, если кто выступает в России и получает награды, это нормально, а если я общаюсь с русскими, так это нет? И второй вопрос: я что, одна, кто поблагодарила президента Зеленского за его работу?" – написала в этот раз Баюл.

Владимир Зеленский и София Ротару
Владимир Зеленский и София Ротару / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Напомним, летом прошлого года Баюл отказалась от украинского гражданства в пользу американского после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.

Оксана Баюл больше не украинка
Оксана Баюл больше не украинка / Фото: Instagram

Оксане Баюл – 44 года. Она давно проживает в США, замужем за миллионером итальянского происхождения Карло Джеем Фариной. Их дочери Софии идет седьмой год.

Оксана Баюл с мужем и дочкой
Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька Почему Ротару можно, а мне нет? Баюл убрала благодарность Зеленскому Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк Коронавирус убил олимпийского чемпиона Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Радуга на Марсе: ученые раскрыли секрет ее появления Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ

Кот-Д'Ивуар

Завтра

18:00

Египет

2.26

3.05

3.55

Полесье

3 февр

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металлист

4 февр

19:00

Черноморец

2.15

3.90

2.90
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять