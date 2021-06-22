Изменить язык на: UA Перейти к новостям

"Не тот результат": Жена Шевченко отреагировала на поражение от Австрии

22 июня, 08:53

Олег Люлька

Американка Кристен Пазик расстроилась проигрышу украинской сборной от австрийцев на Евро-2020, но призвала своего супруга не сдаваться

Кристен Пазик поддержала сборную Украины / Фото: Instagram, REUTERS

Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко отреагировала на поражение "сине-желтых" от Австрии 0:1 в заключительном туре группового раунда Евро-2020.

Читайте также: Я видел команду, которой не хватало сил: Шевченко объяснил поражение от Австрии

"Не тот результат, который мы хотели. Но всегда продолжай бороться", – поддержала своего супруга у себя в инстаграм-сториз Кристен Пазик

Напомним, у команды Андрея Шевченко еще есть шансы попасть в 1/8 Евро с третьего места в группе – осталось одно условие.

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

Новости на эту же тему:

Украина еще надеется выйти в плей-офф: настроение в команде после Австрии "Я бы так не играл": Луческу раскритиковал команду Шевченко Осталось одно условие! Украина в шаге от плей-офф Евро-2020 По-исландски! Эпичная реакция фанов сборной Украины в Бухаресте на поражение от Австрии
Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 Кристен Пазик

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама