Не сосками, а носками – сексуальная Марина Бех тренируется c огоньком

Легкоатлетка на сборе в турецком Белеке ставит необычные рекорды, находит время пошутить и уделяет вниманию мужу – пловцу Михаилу Романчуку

Звезда мировой легкой атлетики, украинка Марина Бех-Романчук, продолжает тренироваться в Турции. Привлекательная чемпионка Европы по прыжкам в длину, несмотря на рутинность занятий, сохраняет веселое настроение, которым делится в соцсетях.

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На своей страничке в Instagram девушка выложила забавное видео упражнения с мячами. Вместе с ней укрощал огромный мяч массажист Виктор Парфенюк. Нужно было, лежа на спине, удерживать мяч носками кроссовок. Но кто-то из компании пошутил о сосках, что вызвало смех у девушки.

Не сосками, а носками

Марина периодически напоминает, что ей очень нравится прыгать: это – не просто ее специализация, но и любимое занятие. На очередной тренировке она покорила новую высоту в прыжке с места и запрыгнула на тумбочку.

Скрасить рабочие будни легкоатлетке помогает супруг Михаил Романчук, который также тренируется в Белеке. Сегодня Марина романтичнно провела пловца в бассейн.

Недавно легкоатлетка похвасталась длинными ногами и прикрылась полотенцем.

Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram

Смотрите, как Марину массажируют после бега:

Массаж ног Марины Бех-Романчук