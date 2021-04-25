Не собирается драться за копейки: потенциального соперника Усика не устраивает гонорар

Джо Джойс не собирается выходить на ринг против Александра Усика за гроши. Британский супертяжеловес считает, что достоин большего гонорара, чем 7 процентов от общей суммы призовых

Потенциальный соперник Александра Усика британец Джо Джойс рассказал о сложностях с организацией боя против украинца. По словам боксера, проблема заключается в распределении гонораров за бой – британец хочет больше денег.

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"Я слышал о возможном распределении гонорара. Я не соглашусь на 7 процентов, вы прикалываетесь? Я слышал, что его менеджер или промоутер сказал, что Усик должен получить 93 процента. Это чушь", – цитирует Джойса Xsport.

Боксер признался, что уже начал подготовку к возможному бою против Усика, но ждет, когда Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подпишут свой контракт. Ожидается, что победитель боя Усик – Джойс сразится с лучшим из пары Фьюри – Джошуа, где будет разыгрываться звание абсолютного чемпионат мира в супертяжелом весе.

Ранее мы писали, что сумасшедшие гонорары Фьюри и Джошуа на Востоке превысят ожидания. Британские боксеры за объединительный чемпионский бой в супертяжелом весе в 2021 году в Саудовской Аравии заработают не менее 150 миллионов долларов.