Не смогла отказать герою Лиги чемпионов: вратарь Реала решил жениться (фото)

Тибо сделал предложение Мишель / Фото: Коллаж: Сегодня

Мадридский Реал выиграл Лигу чемпионов-2022. А героем встречи стал голкипер Тибо Куртуа, которые отбил невероятное количество опасных ударов.

После столь значительного успеха на футбольном поле, Тибо решил обзавестись семьей. 30-летний футболист сделал предложение своей девушке Мишель Герцег, которой 6 июня исполнится 25 лет.

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Мишель из Израиля, она работает моделью. В середине августа прошлого года в профиле девушки появилось фото, на котором они с бельгийцем держатся за руку.

"Моя любовь", – написала тогда Мишель.

Предложение Тибо делал на яхте и Мишель ответила согласием.

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