5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Не смогла отказать герою Лиги чемпионов: вратарь Реала решил жениться (фото)

Андрей Трофимов
5 июня, 13:09
Тибо Куртуа сделал предложение израильской модели Мишель Герцег на роскошной яхте

Тибо сделал предложение Мишель / Фото: Коллаж: Сегодня

Мадридский Реал выиграл Лигу чемпионов-2022. А героем встречи стал голкипер Тибо Куртуа, которые отбил невероятное количество опасных ударов.

После столь значительного успеха на футбольном поле, Тибо решил обзавестись семьей. 30-летний футболист сделал предложение своей девушке Мишель Герцег, которой 6 июня исполнится 25 лет.

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Мишель из Израиля, она работает моделью. В середине августа прошлого года в профиле девушки появилось фото, на котором они с бельгийцем держатся за руку.

"Моя любовь", – написала тогда Мишель.

Предложение Тибо делал на яхте и Мишель ответила согласием.

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