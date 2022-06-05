5 червня 19:00
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Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
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Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Не змогла відмовити герою Ліги чемпіонів: воротар Реала вирішив одружитися (фото)

Андрій Трофімов
5 червня, 13:09
Тібо Куртуа зробив пропозицію ізраїльській моделі Мішель Герцег на розкішній яхті

Тібо зробив пропозицію Мішель / Фото: Колаж: Сьогодні

Мадридський Реал виграв Лігу чемпіонів-2022. А героєм зустрічі став голкіпер Тібо Куртуа, який відбив неймовірну кількість небезпечних ударів.

Після такого значного успіху на футбольному полі, Тібо вирішив мати сім'ю. 30-річний футболіст зробив пропозицію своїй дівчині Мішель Герцег, якій 6 червня виповниться 25 років.

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Мішель із Ізраїлю, вона працює моделлю. У середині серпня минулого року у профілі дівчини з'явилося фото, на якому вони з бельгійцем тримаються за руку.

"Моє кохання", – написала тоді Мішель.

Пропозицію Тібо робив на яхті і Мішель відповіла згодою.

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