"Не перекричу!" Милевский на матче Украины в Бухаресте выругался от беспомощности (видео)

Артем Милевский в Бухаресте / Фото: Instagram
Одним из болельщиков сборной Украины в Бухаресте на матче с Северной Македонией был экс-форвард "сине-желтых" Артем Милевский. При его поддержке украинцы добыли свою первую победу на Евро-2020 – 2:1.
"Молодцы, мужики! С победой всех, Украина! Праздник удался", – написал после матча у себя в Instagram Милевский, который болел за команду Андрея Шевченко с флагом Украины на плечах
Между тем перед игрой Артем Милевский весело провел время с македонскими болельщиками, среди которых был друг Мили – его экс-одноклубник по киевскому Динамо македонец Горан Попов.
В один из моментов они устроили состязание – кто громче поддержит свою команду. Огромная компания фанатов Северной Македонии оказалась голосистее, и кричавший "Украина!" Милевский не сдержался, от бессилия выругавшись: "С**а... Не перекричу".
Внимание! Нецензурная лексика!
Напомним, что героем матча Украина – Северная Македония стал Андрей Ярмоленко. Вингер Вест Хэма забил сам и отдал результативную передачу на Яремчука, став рекордсменом украинской сборной по системе "гол+пас". Ярмоленко на два балла превзошел Андрея Шевченко.
Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)
Новости на эту же тему:Великолепная семерка: все вратари сборной Украины, которым не забили пенальти Нидерланды – Австрия: онлайн-трансляция матча соперников Украины на Евро-2020 Не Ярмоленко и не украинец: аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Нидерланды – Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020