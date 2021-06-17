"Не перекричу!" Милевский на матче Украины в Бухаресте выругался от беспомощности (видео)

Артем проиграл македонским фанатам соревнование в громкости боления, но за него взяла реванш сборная Украины, обыгравшая соперников на поле со счетом 2:1

Артем Милевский в Бухаресте / Фото: Instagram

Одним из болельщиков сборной Украины в Бухаресте на матче с Северной Македонией был экс-форвард "сине-желтых" Артем Милевский. При его поддержке украинцы добыли свою первую победу на Евро-2020 – 2:1.

"Молодцы, мужики! С победой всех, Украина! Праздник удался", – написал после матча у себя в Instagram Милевский, который болел за команду Андрея Шевченко с флагом Украины на плечах

Между тем перед игрой Артем Милевский весело провел время с македонскими болельщиками, среди которых был друг Мили – его экс-одноклубник по киевскому Динамо македонец Горан Попов.

В один из моментов они устроили состязание – кто громче поддержит свою команду. Огромная компания фанатов Северной Македонии оказалась голосистее, и кричавший "Украина!" Милевский не сдержался, от бессилия выругавшись: "С**а... Не перекричу".

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Напомним, что героем матча Украина – Северная Македония стал Андрей Ярмоленко. Вингер Вест Хэма забил сам и отдал результативную передачу на Яремчука, став рекордсменом украинской сборной по системе "гол+пас". Ярмоленко на два балла превзошел Андрея Шевченко.

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)