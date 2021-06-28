Не надо ехать в Россию! Болельщиков Франции просят пропустить матч Евро-2020 в Питере

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратила внимание на большое количество заразившихся COVID-19 в России и обязательный карантин для фанатов по возвращении домой

Болельщики сборной Франции на Евро-2020 / Фото: Reuters

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню прокомментировала возможное участие сборной Дидье Дешама в четвертьфинальном матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ведь Россию во время чемпионата накрыла очередная волна COVID-19. Сегодня "Ле бле" сыграют в 1/8 финала. Онлайн Франция – Швейцария доступен на нашем сайте.

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"Сложная ситуация для настоящих любителей футбола, которые хотят поддержать французскую команду. Но ситуация в здравоохранении должна быть приоритетом. В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Нам нужно быть осторожными, и я бы посоветовала поболеть из Франции и ждать выхода в полуфинал, чтобы поддержать футболистов там", – цитирует Марасиняню Europe 1

Роксана Марасиняню – министр молодежи и спорта Франции / Фото: Facebook

"Если болельщики поедут в Санкт-Петербург из Бухареста, им нужно будет остаться на карантине по возвращении во Францию, и они могут пропустить полуфинал в Лондоне, если команда туда выйдет. На данный момент мы не нашли другого решения, поскольку перемещение болельщиков не является веской причиной для деловой поездки. Возможно, потребуется сделать выбор: поддержать команду в 1/4 финала в Санкт-Петербурге или в полуфинале в Лондоне"

Ранее мы сообщали, что каждый десятый финский болельщик привез из России коронавирус.