28 июня 72’
Хорватия 1
Испания 2
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Бельгия --
Италия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Каждый десятый привез из России коронавирус. Финские фанаты заразились на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 июня, 19:26
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Около 300 граждан Финляндии получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Санкт-Петербурга, где сборная страны играла матчи чемпионата Европы
Финские болельщики заразились коронавирусом в России
Финские болельщики заразились коронавирусом в России / Фото: Reuters

Сборная Финляндии уже завершила свое выступление на чемпионате Европы. Два матча группового этапа финские футболисты провели в Санкт-Петербурге.

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В Питер поехало около 3000 финских болельщиков. И около 300 граждан Финляндии получили положительный тест на коронавирус после возвращения из России. Об этом сообщает финское издание Yle, ссылаясь на данные департамента здравоохранения и социального обеспечения страны.

Таким образом, почти каждый десятый финский болельщик вернулся с коронавирусом. Минздрав рекомендовал жителям страны в дальнейшем воздержаться от поездок в Россию.

Ранее мы рассказывали, как французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт.

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Группа

A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
1:2 (72’)
Смотри на: Трансляция
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Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Пятница, 2 июля
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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