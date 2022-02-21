Не на того напал. Усик знает, чем ответить Фьюри на трешток

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не обращает внимания на все выпады в свой адрес, которые доносятся от Тайсона Фьюри.

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Менеджер украинца Эгис Климас считает, что Усик просто не слушает то, что говорит Фьюри. Украинец ответит Цыганскому королю на ринге.

"Я думаю, что Усик даже не слышит, что он говорит. То же самое, когда у нас было интервью на пресс-конференции, где Тони Беллью сказал: "Он никогда не видел такого удара". Он говорил чуть ли не пять минут. У Усика спросили, что он думает о его высказываниях. Александр посмотрел и говорит: "Он шутит". И все", – цитирует Климаса fightnews.info.

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Ранее Тайсон Фьюри неоднократно пытался задеть Усика, называя его "бомжарой" и "маленьким лохом".

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Кроме того, Цыганский король обвинил украинца в употреблении стероидов.