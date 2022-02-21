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Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Не на того напав. Усик знає, чим відповісти Ф'юрі на трешток

Сергій Шаховець
21 лютого, 22:48
Циганський король любить зачепити своїх суперників різкими висловлюваннями, але у випадку з українцем цей прийом не працює

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не звертає уваги на всі випади на свою адресу, які доносяться від Тайсона Ф'юрі.

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Менеджер українця Егіс Клімас вважає, що Усик просто не слухає те, що каже Ф'юрі. Українець відповість Циганському королеві на рингу.

"Я думаю що Усик навіть не чує, що він говорить.

Те саме, коли у нас було інтерв'ю на прес-конференції, де Тоні Беллью сказав: "Він ніколи не бачив такого удару". Він говорив майже п'ять хвилин.

У Усика запитали, що він думає про його висловлювання. Олександр подивився і каже: "Він жартує". І все", – цитує Клімаса fightnews.info.

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Раніше Тайсон Ф'юрі неодноразово намагався зачепити Усика, називаючи його "бомжарою" та "маленьким лохом".

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Крім того, Циганський король звинуватив українця у вживанні стероїдів.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter