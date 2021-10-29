30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Пазик не может поверить! Старшему сыну Шевы – уже 17

Андрей Трофимов
29 октября, 15:09
Кристен Пазик трогательно поздравила Джордана с днем рождения – он появился на свет в 2004 году, когда Андрей выиграл "Золотой мяч"

Андрей Шевченко и его сын Джордан / Фото: Instagram

"Я не могу поверить, что тебе сегодня 17! С Днем рождения, наш первенец Джордан! Мы любим тебя так сильно", – написала у себя в Instagram Кристен Пазик.

При этом жена Андрея Шевченко показала фото, каким Джордан был сразу после рождения – и как вырос с тех пор!

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Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

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  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram

Напомним, ранее жена Шевы призналась, что во время четвертой беременности рисковала потерять ребенка.

Андрей Шевченко и его семья / Фото: Instagram

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