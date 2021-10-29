30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
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Пазік не може повірити! Старшому синові Шеви – вже 17

Андрій Трофімов
29 жовтня, 15:09
Крістен Пазік зворушливо привітала Джордана з днем народження – він з'явився на світ у 2004 році, коли Андрій виграв "Золотий м'яч"

Андрій Шевченко і його син Джордан / Фото: Instagram

"Я не можу повірити, що тобі сьогодні 17! З Днем народження, наш первісток Джордане! Ми так тебе любимо", – написала у себе в Instagram Крістен Пазік.

При цьому дружина Андрія Шевченка показала фото, яким Джордан був одразу після народження – і як виріс з того часу!

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Андрій та Крістен виховують чотирьох синів:

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  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)

Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше дружина Шеви зізналася, що під час четвертої вагітності ризикувала втратити дитину

Андрій Шевченко і його родина / Фото: Instagram

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