"Не могла подумать, что Киев такой красивый": звезда мирового спорта в восторге от столицы

Марине Бех нравится в Киеве / Фото: Instagram
Ровно две недели осталось до старта Олимпийских игр. Уже опубликован состав сборной Украины на поездку в Токио. Значится там и легкоатлетка Марина Бех. Сейчас спортсменка в Киеве и поделилась в Instagram фотографиями со столицы.
"Не могла подумать, что Киев может быть таким красивым", – подписала свои снимки Марина.
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25-летняя Марина Бех – чемпионка Европы 2021 года в помещениях. Серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года. Победительница Европейских игр-2019. Одна сильнейших спортсменок мира в прыжках в длину. Претендентка на медали в Токио-2020.
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