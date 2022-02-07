6 февраля 16:30
Боруссия Д 2
Байер 5
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетико 2
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Не могла дышать, захлебывалась: что произошло в Пекине со звездой украинского биатлона

Любомир Луканюк
7 февраля, 13:28
Тренер Урош Велепец объяснил, почему Валя Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке. Оказывается, у нашей спортсменки аллергия

Валентина Семеренко

Сегодня на Олимпиаде в Пекине биатлонистки пробежали индивидуальную гонку. Олимпийская чемпионка 2014 года Валя Семеренко лишь с одним промахом прошла два огневых рубежа – и сошла с дистанции.

Читайте также: Самолет бы на такой скорости взлетел: тест одного из самых быстрых поездов мира

Реклама

Что произошло с одной из лучших биатлонисток страны, объяснил тренер команды Урош Велепец.

"Валя не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было и она должна была сходить раньше. Сейчас доктор будет заниматься ею. У Вали есть аллергия на холодный воздух. Жалко, потому что начала хорошо", – рассказал Велепец.

Читайте также: Умная кровать делает массаж: как работать отдыхая

Реклама

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".