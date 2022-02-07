Не могла дихати, захлиналася: що сталося у Пекіні із зіркою українського біатлону

Валентина Семеренко

Сьогодні на Олімпіаді у Пекіні біатлоністки пройшли індивідуальні перегони. Олімпійська чемпіонка 2014 року Валя Семеренко лише з одним промахом пройшла два вогневі рубежі – і зійшла з дистанції.

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Що сталося з однією з найкращих біатлоністок країни, пояснив тренер команди Урош Велепець.

"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься нею. У Валі є алергія на холодне повітря. Шкода, бо почала добре", – розповів Велепець.

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