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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Не могла дихати, захлиналася: що сталося у Пекіні із зіркою українського біатлону

Любомир Луканюк
7 лютого, 13:28
Тренер Урош Велепець пояснив, чому Валя Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальних перегонах. Виявляється, у нашої спортсменки алергія

Валентина Семеренко

Сьогодні на Олімпіаді у Пекіні біатлоністки пройшли індивідуальні перегони. Олімпійська чемпіонка 2014 року Валя Семеренко лише з одним промахом пройшла два вогневі рубежі – і зійшла з дистанції.

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Що сталося з однією з найкращих біатлоністок країни, пояснив тренер команди Урош Велепець.

"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься нею. У Валі є алергія на холодне повітря. Шкода, бо почала добре", – розповів Велепець.

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