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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

"Не хватало кислорода, думал потеряю сознание": украинцу тяжело в Пекине

Любомир Луканюк
12 февраля, 13:00
Биатлонист Дмитрий Пидручный занял 13-е место в спринте и объяснил почему ему не подходит олимпийская трасса

Украинцу тяжелее всего далась последняя часть дистанции / Фото: REUTERS

Украинские биатлонисты провели свою лучшую гонку на Олимпийских играх. Лидер нашей команды Дмитрий Пидручный занял 13-е место в спринте.

Пидручный допустил один промах и отстал на 1 минуту и 18 секунд от чемпиона Йоханнеса Тингнеса Бё.

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Дмитрий – максималист, поэтому критически оценил свое выступление.

"Считаю, что результат посредственный. Старался отрабатывать на максимум, но конкретно эта трасса для меня очень сложная.

Для меня лучше крутые подъемы и ровные спуски. А тут все с поворотами и это сказывается на моей спине.

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Первые полтора-два круга все было нормально. А на третьем спина стала отказывать. Последний километр был просто ужасным. На подъеме думал, что потеряю сознание.

И холод, и высота сказывались. Не хватало кислорода, в глазах темнело.

Но ничего. Надеюсь, сегодняшний спринт будет хорошей предпосылкой к завтрашней гонке преследования".

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

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