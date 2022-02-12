"Не хватало кислорода, думал потеряю сознание": украинцу тяжело в Пекине

Украинцу тяжелее всего далась последняя часть дистанции / Фото: REUTERS
Украинские биатлонисты провели свою лучшую гонку на Олимпийских играх. Лидер нашей команды Дмитрий Пидручный занял 13-е место в спринте.
Пидручный допустил один промах и отстал на 1 минуту и 18 секунд от чемпиона Йоханнеса Тингнеса Бё.
Дмитрий – максималист, поэтому критически оценил свое выступление.
"Считаю, что результат посредственный. Старался отрабатывать на максимум, но конкретно эта трасса для меня очень сложная.
Для меня лучше крутые подъемы и ровные спуски. А тут все с поворотами и это сказывается на моей спине.
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Первые полтора-два круга все было нормально. А на третьем спина стала отказывать. Последний километр был просто ужасным. На подъеме думал, что потеряю сознание.
И холод, и высота сказывались. Не хватало кислорода, в глазах темнело.
Но ничего. Надеюсь, сегодняшний спринт будет хорошей предпосылкой к завтрашней гонке преследования".
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