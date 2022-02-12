12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
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Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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"Не вистачало кисню, думав знепритомнію": українцю важко в Пекіні

Любомир Луканюк
12 лютого, 13:00
Біатлоніст Дмитро Підручний посів 13-те місце у спринті та пояснив чому йому не підходить олімпійська траса

Українцю важче за все далася остання частина дистанції / Фото: REUTERS

Українські біатлоністи провели свою найкращу гонку на Олімпійських іграх. Лідер нашої команди Дмитро Підручний посів 13-те місце у спринті.

Підручний допустив один промах і відстав на 1 хвилину та 18 секунд від чемпіона Йоханнеса Тінгнеса Бо.

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Дмитро – максималіст, тому критично оцінив свій виступ.

"Вважаю, що результат посередній. Намагався відпрацьовувати максимально, але саме ця траса для мене дуже складна.

Для мене краще круті підйоми та рівні спуски. А тут все з поворотами, і це позначається на моїй спині.

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Перші півтора-два кола все було нормально. А на третьому спина почала відмовляти. Останній кілометр був просто жахливим. На підйомі думав, що знепритомнію.

І холод, і висота давались взнаки. Бракувало кисню, в очах темніло.

Але нічого. Сподіваюся, сьогоднішній спринт буде гарною передумовою для завтрашньої гонки переслідування".

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

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