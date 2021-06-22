Не доиграл матч Евро-2020 и ляжет под нож: игрок сборной Франции покинул чемпионат

Французский полузащитник Барселоны Усман Дембеле в ближайшее время перенесет операцию на бедре и пропустит старт следующего сезона в Испании и Лиге чемпионов

Усман Дембеле в матче против Венгрии / Фото: Reuters

Полузащитник Барселоны и сборной Франции Усман Дембеле в ближайшее время ляжет под нож. Дембеле получил повреждение в матче чемпионов мира с Венгрией (1:1) на Евро-2020. Усман вышел на замену во втором тайме, но из-за травмы ноги он не смог доиграть поединок и впоследствии покинул сборную.

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Как сообщает L’Equipe, Дембеле проконсультировался с представителями Барселоны, и они совместно решили, что повреждение мышц бедра требует операции. Восстановление француза после хирургического вмешательства займет около четырех месяцев.

Усман Дембеле / Фото: Getty Images

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Скорее всего, операцию проведут в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах. Вообще, главная проблема Усмана Дембеле – это его подверженность травмам, из-за чего в кулуарах футболиста называют "стеклянным" или "хрустальным". Полузащитник – частый гость в лазарете каталонцев, и они уже пробовали его продать в 2020 году.

Контракт 24-летнего француза с Барселоной истекает в 2022 году и, вероятно, испанцы не захотят его продлевать.

Ранее мы сообщали, что каталонцы подписали игрока сборной Нидерландов.