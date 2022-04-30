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Назревает скандал. Президент УЕФА пожалел россиян

Андрей Трофимов
30 апреля, 21:15
Александер Чеферин считает, что российский спорт не несет ответственности за происходящее в Украине

Чеферин поддерживает российских спортсменов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент УЕФА выступил с очень неоднозначным заявлением по поводу войны в Украине. И это за несколько дней до принятия решения об отстранения из еврокубков клубов из России.

Александер Чеферин / Фото: AFP

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Александер Чеферин считает, что российский спорт страдает неправомерно. Глава европейского футбола очень обеспокоен санкциями, которые применяют к футболистам и другим атлетам страны-агрессора. И считает, что они не виноваты в военном вторжении России в Украину:

"Важно отметить, что это не война против российских спортсменов и русского народа. Хотя это не их борьба, они страдают от последствий. Вскоре УЕФА решит, смогут ли российские клубы участвовать в еврокубках. Нам нелегко, потому что все спортивные решения принимались на уровне власти.

Мы поддерживаем корректные отношения с Россией, на нас не оказывалось давления для переноса финала. Мне не нравится дешевое политическое давление, мне не нравится, когда кричат на "Газпром", но все равно покупают его газ. Это лицемерие", – сказал Александер Чеферин в интервью словенскому Вечеру.

Зеленский и Чеферин / Фото: Официальный сайт президента Украины

Очень странные слова словенского функционера, особенно после того, как он поддержал сборную Украины. Александер Чеферин предложил УАФ провести сборы в его родной стране Словении.