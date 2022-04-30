Российский футбол держит курс за крейсером "Москва": УЕФА забанит Россию еще на сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует рассмотреть вопрос о статусе российских клубов и сборной. Решение будет принято на следующей неделе, сообщает championat.com, со ссылкой на собственные источники в УЕФА.
Рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.
Это значит, что российские клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных страны-агрессора выпадут из турниров под эгидой УЕФА.
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Напомним, в ответ на военную агрессию РФ против Украины УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от всех международных турниров.
В результате московский Спартак исключили из Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не сыграла с Польшей в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.
Российский футбол продолжает уверенно держать курс вслед за крейсером "Москва".