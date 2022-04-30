Назріває скандал. Президент УЄФА пошкодував росіян

Чеферін підтримує російських спортсменів / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент УЄФА виступив із дуже неоднозначною заявою щодо війни в Україні. І це за кілька днів до ухвалення рішення про усунення з єврокубків клубів із Росії .

Александер Чеферін / Фото: AFP

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Александер Чеферін вважає, що російський спорт страждає неправомірно. Глава європейського футболу дуже стурбований санкціями, які застосовують до футболістів та інших атлетів країни-агресорки. І вважає, що вони не винні у військовому вторгненні Росії до України:

"Важливо відзначити, що це не війна проти російських спортсменів та російського народу . Хоча це не їхня боротьба, вони страждають від наслідків. Незабаром УЄФА вирішить, чи російські клуби зможуть брати участь у єврокубках. Нам нелегко, бо всі спортивні рішення ухвалювалися на рівні влади. Ми підтримуємо коректні відносини з Росією , на нас не чинився тиск для перенесення фіналу Мені не подобається дешевий політичний тиск, мені не подобається, коли кричать на "Газпром", але все одно купують його газ. Це лицемірство", – сказав Олександер Чеферін в інтерв'ю словенському Увечері .

Зеленский і Чеферін / Фото: Офіційний сайт президента України

Дуже дивні слова словенського функціонера, особливо після того, як він підтримав збірну України. Александер Чеферін запропонував УАФ провести збори у його рідній країні Словенії.