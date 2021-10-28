"Наживаются на памяти отца": дочери Марадоны выступили против матча в честь легенды

Диего Марадона / Фото: Reuters

Испанский и аргентинский гранды сыграют в матче за первый в истории Кубок Марадоны – товарищеской игре, посвященной памяти великого аргентинца спустя год после его смерти.

Проведение встречи между бывшими клубами Диего Марадоны стало возможным благодаря посредничеству адвоката легендарного аргентинца Матиаса Морла.

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Далма и Джанинна, дочери Диего Армандо, заявили, что не будут присутствовать на мероприятии. Причина – коммерческая составляющая матча. Как сообщает Deportes Cuatro, игра за Кубок Марадоны позволит блаугране заработать более двух миллионов евро.

Далма и Джанинна резко осудили Матиаса Морла и организаторов мероприятия за попытку нажиться на памяти Марадоны.

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"Этот парень однажды подошел к моему отцу как фанат, а теперь утверждает, что является владельцем эксклюзивных имиджевых прав моего отца и заявляет, что мы не его дети", – сказала Далма об адвокате Марадоны.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года. За две недели до смерти аргентинец перенес операцию на мозге.