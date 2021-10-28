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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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"Наживаються на пам'яті батька": дочки Марадони виступили проти матчу на честь легенди

Павло Василенко
28 жовтня, 14:48
Дочки Дієго Марадони відмовилися бути присутніми на матчі на честь легендарного аргентинця між Бока Хуніорс та Барселоною, який відбудеться 14 грудня у Саудівській Аравії

Дієго Марадона / Фото: Reuters

Іспанський та аргентинський гранди зіграють у матчі за перший в історії Кубок Марадони – товариській грі, присвяченій пам'яті великого аргентинця через рік після його смерті.

Проведення зустрічі між колишніми клубами Дієго Марадони стало можливим завдяки посередництву адвоката легендарного аргентинця Матіаса Морла.

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Далма та Джанінна, дочки Дієго Армандо, заявили, що не будуть присутні на заході. Причина – комерційна складова матчу. Як повідомляє Deportes Cuatro, гра за Кубок Марадони дозволить блауграні заробити понад два мільйони євро.

Далма та Джанінна різко засудили Матіаса Морла та організаторів заходу за спробу нажитися на пам'яті Марадони.

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"Цей хлопець якось підійшов до мого батька як фанат, а тепер стверджує, що є власником ексклюзивних іміджевих прав мого батька та заявляє, що ми не його діти", – сказала Далма про адвоката Марадони.

Нагадаємо, що Марадона помер 25 листопада 2020 року. За два тижні до смерті аргентинець переніс операцію на мозку.

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