Назад в Динамо? Ярмоленко решил расстаться с Вест Хэмом

Герой сборной Украины на Евро-2020 не будет продлевать контракт с лондонским клубом, истекающий следующим летом. Не стоит исключать возвращения игрока в Киев

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко определился относительно своего будущего в лондонском Вест Хэме.

Как сообщает CalciomercatoWeb, 31-летний вингер не будет продлевать соглашение с "молотобойцами", которое истекает 30 июня 2022 года. Следовательно, уже зимой Ярмоленко может начать переговоры с другим клубом о переходе следующим летом в качестве свободного агента.

Напомним, что Андрей перебрался в Вест Хэм летом 2018 года. "Я не жалею о переходе в Вест Хэм, но вся история, которая предшествовала этому трансферу – удар по самолюбию", – вспоминал ранее украинец. По словам футболиста, его из Дортмунда попросту выкинули.

В Вест Хэме у украинца огромная зарплата. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает около 7 млн евро в год. Но при этом за клуб он играет крайне мало – как из-за травм, так и из-за недоверия главного тренера лондонцев Дэвида Мойеса.

Однако на Евро-2020, забив Нидерландам и Северной Македонии, Ярмоленко доказал, что еще на многое способен.

Не зря Ярмоленко предложили сделать Почетным гражданином Чернигова.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters Реклама

Поговаривают, в будущем Андрей Ярмоленко может вернуться в Динамо, как в свое время после карьеры в Европе сделал Андрей Шевченко.

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