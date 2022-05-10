Настоящие нацисты – русские. Терлюга отреагировала на парад в Москве

Терлюга поставила диагноз российскому народу / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские власти цинично используют праздник 9-го мая в своих пропагандистских целях. В головах безумцев из Кремля и их подданных уживаются уничтожение мирных украинцев и пляски на костях, погибших во Второй мировой войне.

Бункерному диктатору досталось от украинского теннисиста Александра Долгополова. Свое мнение высказала по поводу парада в Москве и каратистка Анжелика Терлюга.

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"Настоящие нацисты – русские. Важно не просто помнить о победе и устраивать ежегодный парад, важно чтить и не допустить гибель людей снова! А вы, жалкие ублюдки, прикрываясь своей овечьей пропагандой, убиваете мирных людей, насилуете, воруете, уничтожаете... забираете жизни и будущее наших детей. Мы никогда не забудем эту войну и не простим! Мой любимый дедушка вспоминал Вторую мировую и Голодомор до конца своих дней... рассказывал страшные истории. Вот и я буду до конца своих дней помнить обо всем и мои дети будут знать, кто хотел уничтожить их родителей!" – написала Терлюга в Instagram.

Отметим, что когда кровавый маньяк Путин возлагал цветы к мемориалу городу-герою Одессе, российские ракеты падали на жилые дома города у Черного моря.

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"Твари", – лаконично подписала Терлюга фото новоявленного недофюрера.

Ранее Анжелика Терлюга после новой своей победы резко высказалась в адрес жителей страны-агрессора, которые поддерживают либо умалчивают о войне в Украине.