Больной ублюдок: знаменитый спортсмен поставил диагноз Путину

Известный украинский теннисист Александр Долгополов считает, что России нет места в свободном мире. Особенно после сегодняшних лицемерных событий на Красной площади.

Во время парада российский диктатор Владимир Путин, на чьих руках тысячи жизней украинских граждан, возложил гвоздики возле стелы городам-героям Киеву и Одессе.

Читайте также: Спасибо деду за победу! Ломаченко ошибся страной

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those citys pic.twitter.com/o0eMbegIkv