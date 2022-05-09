Больной ублюдок: знаменитый спортсмен поставил диагноз Путину

Известный украинский теннисист Александр Долгополов считает, что России нет места в свободном мире. Особенно после сегодняшних лицемерных событий на Красной площади.
Во время парада российский диктатор Владимир Путин, на чьих руках тысячи жизней украинских граждан, возложил гвоздики возле стелы городам-героям Киеву и Одессе.
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"Больной ублюдок, бомбит Киев и Одессу и продолжает возлагать цветы этим городам", – возмутился Долгополов в Twitter.
Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those citys pic.twitter.com/o0eMbegIkv— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 9, 2022
Ранее Александр целенаправленно прошел азы военной подготовки в Турции и уже присоединился к украинским защитникам столицы с оружием в руках.
Кроме этого, теннисист привез в Киев большую партию военной помощи для теробороны столицы.