Больной ублюдок: знаменитый спортсмен поставил диагноз Путину

Теннисист Александр Долгополов возмущен циничным поведением президента России во время парада в Москве

Долгополов шокирован поведением Путина / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Известный украинский теннисист Александр Долгополов считает, что России нет места в свободном мире. Особенно после сегодняшних лицемерных событий на Красной площади.

Во время парада российский диктатор Владимир Путин, на чьих руках тысячи жизней украинских граждан, возложил гвоздики возле стелы городам-героям Киеву и Одессе.

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"Больной ублюдок, бомбит Киев и Одессу и продолжает возлагать цветы этим городам", – возмутился Долгополов в Twitter.

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those citys pic.twitter.com/o0eMbegIkv — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 9, 2022

Ранее Александр целенаправленно прошел азы военной подготовки в Турции и уже присоединился к украинским защитникам столицы с оружием в руках.

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Кроме этого, теннисист привез в Киев большую партию военной помощи для теробороны столицы.