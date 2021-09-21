Нашел крысу возле Усика: хейтер Ломаченко снова взялся за его кума

Александр Усик и Иван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

Главный хейтер Василия Ломаченко украинский боксер Иван Редкач, давно проживающий в США, сделал неожиданное заявление в адрес Александра Усика и его промоутера Александра Красюка перед поединком с Энтони Джошуа 25 сентября.

Неожиданное – если учесть, как Редкач песочил Усика до этого.

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В этот раз Редкач сравнил Усика с черепашкой-ниндзя, а его промоутера – с мудрой крысой-мутантом из того же мультфильма, заменявшего черепашкам отца.

"Без Саши Красюка боя с Джошуа не было бы. Так что, фанаты бокса, давайте скажем спасибо Саше Красюку за такую возможность увидеть бой двух олимпийских чемпионов, и неважно, какой у них будет гонорар. Главное – это бои. Это история", – написал Редкач у себя в Instagram.

При этом Редкач пожелал Усику удачи фразой: "Санька, вперед!"

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Отметим, что ранее Редкач требовал изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика.

А позже Редкач обвинил Усика в лицемерии. "Ответ Усика на вопрос "Чей Крым?" – "Крым божий", это как минимум лицемерие", – говорил Редкач.