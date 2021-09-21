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Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Рух --
2 жовтня 00:00
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Знайшов щура біля Усика: хейтер Ломаченка знову взявся за його кума

Андрій Трофімов
21 вересня, 10:23
Іван Редкач, який раніше критикував Олександра Усика і його команду, цього разу видав боксеру і його промоутеру несподіваний реверанс

Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

Головний хейтер Василя Ломаченка український боксер Іван Редкач, який давно проживає в США, зробив несподівану заяву на адресу Олександра Усика і його промоутера Олександра Красюка перед поєдинком з Ентоні Джошуа 25 вересня.

Несподівану – якщо врахувати, як Редкач пісочив Усика до цього.

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Цього разу Редкач порівняв Усика з черепашкою-ніндзя, а його промоутера – з мудрою щуром-мутантом з того ж мультфільму, що заміняв черепашкам батька.

"Без Саші Красюка бою з Джошуа не було б. Тож, фанати боксу, давайте скажемо спасибі Саші Красюку за таку можливість побачити бій двох олімпійських чемпіонів, і неважливо, який у них буде гонорар. Головне – це бої. Це історія", – написав Редкач у себе в Instagram.

При цьому Редкач побажав Усику успіху фразою: "Санько, вперед!"

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Відзначимо, що раніше Редкач вимагав вигнати з України "тренера-сепаратиста" Усика.

А пізніше Редкач звинуватив Усика в лицемірстві. "Відповідь Усика на питання "Чий Крим?" – "Крим божий", це щонайменше лицемірство", – казав Редкач.

Іван Редкач / Фото: Getty Images

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