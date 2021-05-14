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Наш первый соперник определился с составом на Евро-2020

14 мая, 16:32

Любомир Луканюк

Стал известен расширенный список сборной Нидерландов на чемпионат Европы, в первом матче на турнире голландцы сыграют против Украины 13 июня

Королевский футбольный союз Нидерландов опубликовал расширенный список сборной на предстоящий чемпионат Европы. Голландская команда будет играть в одной группе с Украиной. Матч в Амстердаме пройдет 13 июня.

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Полная заявка сборной Нидерландов

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Помимо сборной Украины с голландцами в одной группе сыграют Австрия и Северная Македония.

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