Наш первый соперник определился с составом на Евро-2020

Стал известен расширенный список сборной Нидерландов на чемпионат Европы, в первом матче на турнире голландцы сыграют против Украины 13 июня

Королевский футбольный союз Нидерландов опубликовал расширенный список сборной на предстоящий чемпионат Европы. Голландская команда будет играть в одной группе с Украиной. Матч в Амстердаме пройдет 13 июня.

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Полная заявка сборной Нидерландов

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Вратари: Бизот (АЗ Алкмар), Силлессен (Валенсия), Крул (Норвич Сити), Стекеленбург (Аякс).

Бизот (АЗ Алкмар), Силлессен (Валенсия), Крул (Норвич Сити), Стекеленбург (Аякс). Защитники: ван Анхольт (Кристал Пэлас), Аке (Манчестер Сити), Блинд (Аякс), Дюмфрис (ПСВ), Хатебур (Аталанта), Карсдорп (Рома), де Лигт (Ювентус), Юсте (Майнц), Тете (Фулхэм), Тимбер (Аякс), Велтман (Брайтон), де Врей (Интер), Вейндал (АЗ Алкмар).

ван Анхольт (Кристал Пэлас), Аке (Манчестер Сити), Блинд (Аякс), Дюмфрис (ПСВ), Хатебур (Аталанта), Карсдорп (Рома), де Лигт (Ювентус), Юсте (Майнц), Тете (Фулхэм), Тимбер (Аякс), Велтман (Брайтон), де Врей (Интер), Вейндал (АЗ Алкмар). Полузащитники: ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Гравенберх, Классен (оба – Аякс), Ф. де Йонг (Барселона), Копмейнерс (АЗ Алкмар), де Рон (Аталанта), Вильена (Краснодар), Вейналдум (Ливерпуль), Эль-Гази (Астон Вилла), Промес (Спартак).

ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Гравенберх, Классен (оба – Аякс), Ф. де Йонг (Барселона), Копмейнерс (АЗ Алкмар), де Рон (Аталанта), Вильена (Краснодар), Вейналдум (Ливерпуль), Эль-Гази (Астон Вилла), Промес (Спартак). Нападающие: Бергейс (Фейеноорд), Бергвейн (Тоттенхэм), Гакпо, Мален (оба – ПСВ), Л. де Йонг (Севилья), Депай (Лион), Вегорст (Вольфсбург).

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Помимо сборной Украины с голландцами в одной группе сыграют Австрия и Северная Македония.