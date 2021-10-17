Нарвался на удар коленом: боец еще долго страдал от боли после нокаута

Бедняга еще долго страдал после нокаута

В конце второго раунда Юнес пошел в атаку, но нарвался на резкий удар соперника коленом в туловище и упал, как подкошенный. От боли боец еще долго корчился на канвасе.

А фанаты MMA в Сети спорили, что за щелчок прозвучал после удара Лорена. Они высказывали мнение, что это был звук сломанных ребер.

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