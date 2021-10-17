Нарвался на удар коленом: боец еще долго страдал от боли после нокаута

Бедняга еще долго страдал после нокаута
В конце второго раунда Юнес пошел в атаку, но нарвался на резкий удар соперника коленом в туловище и упал, как подкошенный. От боли боец еще долго корчился на канвасе.
А фанаты MMA в Сети спорили, что за щелчок прозвучал после удара Лорена. Они высказывали мнение, что это был звук сломанных ребер.
Читайте также:
- Откачивали с кислородной маской: жестокий нокаут в поединке двух россиян (видео)
- Нестареющий экс-чемпион UFC отмолотил соперника в соглавном бою турнира UFC
- Мощный нокдаун не оставил шансов для украинского бойца на турнире Bellator 268
- Удар топора: боец выдержал жесткий прием, а затем замесил соперника
- Брутальный нокаут после грязного приема: а рефери ничего не заметил