Нарушили собственный устав: УАФ продлила контракт со скандальным главой арбитров

Лучано Лучи продлил контракт с УАФ / Фото: УАФ

В УАФ утверждают, что под непосредственным руководством Лучано Лучи украинский арбитраж осуществил существенный прогресс: была внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначение на международные матчи.

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Интересно, что, согласно уставу УАФ, 72-летний Лучи не имеет права занимать руководящие должности в организации по возрастным ограничениям.

Лучано Лучи. Фото: УАФ

В статье 14, пункт 3 указано, что лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и более лет, не имеет права быть избранным, переизбранным на должность в выборные органы, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи,

А в случае исполнения лицу 70 лет во время пребывания на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.

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Интересно, что в редакции от 2017 года говорилось о граничном возрасте в 72 года, но в 2020-м его сократили до 70-ти.

Лучано работает в Украине с 2010 года, в том числе с 2015-го – куратором футбольных судей нашей страны. За это время он попал в несколько скандалов.

НАЗЫВАЛ УКРАИНУ БАНАНОВОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Бывший арбитр УПЛ Иван Бондарь рассказал, что на протяжении нескольких лет Лучи оскорблял подчиненных, сам лично выбирал, кого ставить на матчи.

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"Арбитры вынуждены были это терпеть. Все зависят от руководства Лучано Лучи. К сожалению, среди них был и я, ведь зависел от работы, должен был кормить свою семью. Почти у всех арбитров такая же ситуация", – написал Бондарь в заявлении к УАФ.

На одном из семинаров в 2019 году Лучи, рассказывая о футбольных недостатках, а также в целом о недостатках Украины, высказался следующим образом: "Вы банановая республика!"

Также у Лучи регулярно оскорблял коллег, игроков и президентов разных клубов в рабочих группах в Telegram.

Не став терпеть оскорбления, Бондарь обратился к Комитету этики и честной игры, но его обращение осталось без рассмотрения в связи с "отсутствием каких-либо нарушений кодексу этики и честной игры".

НЕ ПРИЗНАВАЛ ОТЦОВСТВО И УКЛОНЯЛСЯ ОТ АЛИМЕНТОВ

Весной этого года в эфире YouTube-канала ТаТоТаке рассказали, что Лучано Лучи обвиняется в том, что не признает отцовство и уклоняется от выплаты алиментов гражданке Украины

"В Святошинском суде города Киева истец – Яна Коваль. Дело очень деликатное – установление факта отцовства и взыскание алиментов для обеспечения ребенка", – сказали тогда в эфире программы.

СТАЛ ФИГУРАНТОМ СКАНДАЛЬНОГО ДТП

Лучано Лучи косвенно стал участником еще одного скандала в Украине. В конце августа автомобиль, на котором ехал итальянец, попал в ДТП. Виновником аварии был другой человек.

В Сети начали писать, что это был депутат от Слуги народа Александр Трухин. Скандал вспыхнул после того, как одна из сторон пыталась скрыть детали аварии.