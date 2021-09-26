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Нарисовался! Реванш Усик – Джошуа решил сорвать небитый британец

Олег Люлька
26 сентября, 22:36
Помешать повторному поединку Александра Усика против Энтони Джошуа намерен Джо Джойс, который настаивает, что теперь – его очередь драться с украинцем

Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

Британский супертяжеловес Джо Джойс заявил, что именно с ним должен теперь подраться Александр Усик, отложив во времени реванш с Энтони Джошуа, которого украинец накануне сенсационно одолел в Лондоне.

"Поздравляю Усика. Теперь я хочу свой бой. Я не позволю ему дышать", – пригрозил Александру Джойс у себя в Twitter.

Джо Джойс / Фото: Instagram

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Настаивает на бое Усик – Джойс и промоутер последнего Фрэнк Уоррен: "Первой защитой для Александра должен стать бой против Джойса. Именно Джойс является обязательным претендентом по версии WBO. У Усика и Джошуа не будет возможности провести немедленный матч-реванш либо же украинцу придется отказаться от титула WBO".

Усик и Джойс / Фото: Instagram

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Напомним, Усик планировал провести бой с Джойсом 25 сентября, но отложил этот вариант в сторонку, когда у него появилась возможность в этот же день встретиться с Энтони Джошуа, которого украинец в итоге победил единогласным решением судей и завладел поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Отметим, что Джойс такого же роста, как и Энтони Джошуа (198 см), но старше. На днях Джо исполнилось 36. Он серебряный призер Олимпиады-2016, на профи-ринге выиграл все свои 13 поединков, 12 из которых – нокаутом.

В 2013 году Усик встречался с Джойсом в 5-раундовом бою в рамках World Series Boxing – единогласным решением судей тогда победил украинец.

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