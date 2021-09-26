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Намалювався! Реванш Усик – Джошуа вирішив зірвати небитий британець

Олег Люлька
26 вересня, 22:36
Перешкодити повторному поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа має намір Джо Джойс, який наполягає, що тепер – його черга битися з українцем

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

Британський суперваж Джо Джойс заявив, що саме з ним має тепер побитися Олександр Усик, відклавши в часі реванш з Ентоні Джошуа, якого українець напередодні сенсаційно здолав у Лондоні.

"Вітаю Усика. Тепер я хочу свій бій. Я не дам йому дихати", – пригрозив Олександру Джойс у себе в Twitter.

Джо Джойс / Фото: Instagram

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Наполягає на бої Усик – Джойс і промоутер останнього Френк Воррен: "Першим захистом для Олександра має стати бій проти Джойса. Саме Джойс є обов'язковим претендентом за версією WBO. У Усика і Джошуа не буде можливості провести негайний матч-реванш або ж українцю доведеться відмовитися від титулу WBO".

Усик і Джойс / Фото: Instagram

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Нагадаємо, Усик планував провести бій з Джойсом 25 вересня, але відклав цей варіант у бік, коли у нього з'явилася можливість цьогож дня зустрітися з Ентоні Джошуа, якого українець в підсумку переміг одноголосним рішенням суддів і заволодів поясами WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі.

Відзначимо, що Джойс такого ж зросту, що і Ентоні Джошуа (198 см), але старший. Днями Джо виповнилося 36. Він срібний призер Олімпіади-2016, на профі-рингу виграв всі свої 13 поєдинків, 12 з яких – нокаутом.

У 2013 році Усик зустрічався з Джойсом у 5-раундовому бою в рамках World Series Boxing – одноголосним рішенням суддів тоді переміг українець.

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