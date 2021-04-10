Нападающий Динамо праздновал гол сальто. Фран Соль штампует мячи в Испании

Нападающий киевского Динамо Фран Соль, который на правах аренды выступает в чемпионате Испании за Тенерифе, отметился голом в матче 34-го тура Сегунды против Спортинга из Хихона 1:0. Напомним, что столичный клуб не устраивала результативность Соля в Украине, и осенью Динамо отпустило своего нападающего на Канары.

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А вот дома Фран, похоже, чувствует себя комфортно. В поединке со Спортингом 29-летний испанец забил единственный гол в матче на 66-й минуте, успев первым на добивание после выстрела от линии штрафной своего партнера. А затем отпраздновал гол сальто вперед.

Теперь на счету нападающего в нынешнем сезоне 8 голов (1 с пенальти) и 2 передачи в 31 матче за Тенерифе. И поговаривают, что возвращаться в Киев Фран Соль уже не собирается, а подумывает остаться в Испании надолго.

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Ранее бывший игрок Зари страдал от расизма в Украине, а вот в Испании его все устраивает.

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