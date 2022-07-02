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Наконец-то увидел? Подписчики накинулись на Ломаченко из-за поста о ракетном ударе

Сергей Шаховец
2 июля, 11:30
Бывший чемпион мира по боксу отреагировал на ракетный обстрел РФ по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе

Российские каратели обстреляли родину Василия Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

На второй день после преступного обстрела российскими войсками жилых объектов в поселке Сергеевка прервал обет молчания украинский боксер Василий Ломаченко.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях опубликовал видео в Instagram, на котором показаны ужасные последствия ракетного удара по девятиэтажке и базам отдыха в Белгород-Днестровском районе.

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"1.07.2022", – написал Ломаченко.

В комментариях к публикации подписчики упрекнули прославленного боксера за молчание и отсутствие четкой позиции на агрессию России.

  • Иди за кораблем со своим сердечком и жди дальше
  • Проснулся
  • Наконец-то увидел?
  • Выложил пост уже после того, как по новостям заявили, что ты никак не среагировал.
  • До некоторых доходит поздно
  • Кто это сделал напиши , а не молчи "многозначительно"

Зарубежные фолловеры призвали Ломаченко вернуться в ринг, где от него будет больше пользы народу Украины.

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  • Лома, вернись, пожалуйста! Вы можете больше помочь своим людям в ринге

Отметим, что по официальным данным в результате ракетного удара погиб по меньшей мере 21 человек, а 38 ранены.

Напомним, что после начала войны Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны города Белгород-Днестровский. Но публично украинский боксер до сих пор не осудил Россию за ее агрессию. Имея аудиторию на 2,1 миллиона подписчиков легендарный боксер может сделать значительно больше на информационном фронте Украины.

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Василий Ломаченко / Фото: Getty Images