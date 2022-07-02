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Нарешті побачив? Підписники накинулися на Ломаченка через пост про ракетний удар

Сергій Шаховець
2 липня, 11:30
Колишній чемпіон світу з боксу відреагував на ракетний обстріл РФ по курортному селищу в Білгород-Дністровському районі

Російські карателі обстріляли батьківщину Василя Ломаченка / Фото: Колаж: Сьогодні

На другий день після злочинного обстрілу російськими військами житлових об'єктів у селищі Сергіївка перервав обітницю мовчання український боксер Василь Ломаченко.

Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях опублікував відео у Instagram, на якому показані жахливі наслідки ракетного удару по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

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"1.07.2022", – написав Ломаченко.

У коментарях до публікації підписники дорікнули уславленому боксеру за мовчання та відсутність чіткої позиції на агресію Росії.

  • Іди за кораблем зі своїм серцем і чекай далі
  • Прокинувся
  • Нарешті побачив?
  • Виклав пост уже після того, як по новинах заявили, що ти ніяк не зреагував
  • До деяких доходить пізно
  • Хто це зробив напиши, а не мовчи "многозначительно"

Закордонні фоловери закликали Ломаченка повернутися до рингу, де від нього буде більше користі народу України.

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  • Лома, повернися, будь ласка! Ви можете більше допомогти своїм людям у рингу

Зазначимо, що за офіційними даними в результаті ракетного удару загинуло щонайменше 21 особа, а 38 поранено.

Нагадаємо, що після початку війни Ломаченко вступив до лав територіальної оборони міста Білгород-Дністровський. Але публічно український боксер досі не засудив Росії за її агресію. Маючи аудиторію у 2,1 мільйона підписників, легендарний боксер може зробити значно більше на інформаційному фронті України.

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Василь Ломаченко / Фото: Getty Images