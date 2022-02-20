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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Наигрался! Первый украинец в Бразилии недолго продержался на родине Пеле

Сергей Шаховец
20 февраля, 13:14
Украинский защитник Никита Синицын покинул бразильский клуб Колатина и возвращается на европейский континент

Никита Синицын продержался в Бразилии два месяца / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Бразильский клуб Колатина объявил об уходе украинца Никиты Синицына в официальном Twitter клуба. По данным пресс-службы, украинский защитник продолжит карьеру в Хорватии.

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Напомним, 23-летний Никита Синицын стал первым украинцем, который подписал контракт с бразильским клубом. Футболист защищал цвета Колатины с декабря 2021 года.

Никита Синицын стал первым украинским легионером в Бразилии / Фото: Twitter

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В данный момент Колатина занимает последнюю строчку в лиге штата Эшпириту-Санту.

Отметим, что Никита Синицын ранее имел опыт выступлений за рубежом. В 2019 году в Германии он защищал цвета любительской футбольной команды Зиблебен Гота.

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