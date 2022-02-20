Награвся! Перший українець у Бразилії недовго протримався на батьківщині Пеле

Микита Синіцин протримався у Бразилії два місяці / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Бразильський клуб Колатіна оголосив про звільнення українця Микити Синіцина в офіційному Twitter клубу. За даними прес-служби, український захисник продовжить кар'єру у Хорватії.

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Нагадаємо, 23-річний Микита Синіцин став першим українцем, який підписав контракт із бразильським клубом Футболіст захищав кольори Колатіни із грудня 2021 року.

Микита Сініцин став першим українським легіонером в Бразилії / Фото: Twitter

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На даний момент Колатіна займає останній рядок у лізі штату Ешпіріту-Санту.

Зазначимо, що Микита Синіцин раніше мав досвід виступів за кордоном. У 2019 році у Німеччині він захищав кольори аматорської футбольної команди Зіблебен Гота.

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