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Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Награвся! Перший українець у Бразилії недовго протримався на батьківщині Пеле

Сергій Шаховець
20 лютого, 13:14
Український захисник Микита Синіцин залишив бразильський клуб Колатіна та повертається на європейський континент

Микита Синіцин протримався у Бразилії два місяці / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Бразильський клуб Колатіна оголосив про звільнення українця Микити Синіцина в офіційному Twitter клубу. За даними прес-служби, український захисник продовжить кар'єру у Хорватії.

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Нагадаємо, 23-річний Микита Синіцин став першим українцем, який підписав контракт із бразильським клубом Футболіст захищав кольори Колатіни із грудня 2021 року.

Микита Сініцин став першим українським легіонером в Бразилії / Фото: Twitter

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На даний момент Колатіна займає останній рядок у лізі штату Ешпіріту-Санту.

Зазначимо, що Микита Синіцин раніше мав досвід виступів за кордоном. У 2019 році у Німеччині він захищав кольори аматорської футбольної команди Зіблебен Гота.

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