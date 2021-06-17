"Надо запретить украинцам посещать Евро": в России не оценили песню "Путин – х**ло"

Российские депутаты возмущены тем, как украинские болельщики поддерживали свою команду в Бухаресте на матче против Северной Македонии

Бухарест услышал знаменитую песню украинских фанов

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020. Наша команда обыграла Северную Македонию – 2:1.

Поединок прошел в Бухаресте и на него приехало несколько тысяч украинских болельщиков. Как водится, затянули свою самую известную песню: "Путин – х**ло!". Фанаты поют ее со времен оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, но в России возмутились лишь сейчас. Да так, что отреагировали даже в Госдуме.

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Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами.

"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", – сказал Свищев.

Поддержала коллегу и олимпийская чемпионка Светлана Журова. "Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства президента. Это так просто оставлять нельзя", – считает Журова.