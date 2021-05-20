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"Надеюсь, вас уволят. Дура!" Баюл ответила россиянке на обвинение в наркозависимости

20 мая, 10:07

Александр Трикиша

Медик из России на странице Оксаны Баюл обвинила ее в употреблении наркотиков. Украинка заявила, что у нее есть все документы, опровергающие слова россиянки

Оксана Баюл ответила на обвинения в алкоголизме и наркозависимости / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл продолжает скандалить с россиянами в соцсетях. На этот раз украинка, проживающая в США, вступила в конфликт с комментаторшей-медиком из России. Та обвинила украинку в алкоголизме и наркозависимости.

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"Спилась совершенно конкретно. В пьяном (или наркоугаре) попала в автомобильную аварию. С ней в машине, кстати, был Закарян. Пришлось лечиться в наркологической клинике и извиняться на шоу Опры", – написала подписчица под одним из фото Баюл.

Оксана не стала медлить с ответом и выразила надежду, что россиянку уволят за такие слова.

"Галина, вы медик, побойтесь Бога такое писать. Никаких наркотиков в крови не было, есть документ, который это подтверждает. Какая статистика женского и детского алкоголизма в России? Вас, я надеюсь, за безграмотность о COVID-19 также уволят с работы. Дура!!! Я благодарю всех, кто мне помогал справиться с этим недугом. Сколько я видела (тех), кто не могли", – ответила фигуристка в Instagram.

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Источник: Сегодня|Спорт

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