"Надеюсь, вас уволят. Дура!" Баюл ответила россиянке на обвинение в наркозависимости

Медик из России на странице Оксаны Баюл обвинила ее в употреблении наркотиков. Украинка заявила, что у нее есть все документы, опровергающие слова россиянки

Оксана Баюл ответила на обвинения в алкоголизме и наркозависимости / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл продолжает скандалить с россиянами в соцсетях. На этот раз украинка, проживающая в США, вступила в конфликт с комментаторшей-медиком из России. Та обвинила украинку в алкоголизме и наркозависимости.

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"Спилась совершенно конкретно. В пьяном (или наркоугаре) попала в автомобильную аварию. С ней в машине, кстати, был Закарян. Пришлось лечиться в наркологической клинике и извиняться на шоу Опры", – написала подписчица под одним из фото Баюл.

Оксана не стала медлить с ответом и выразила надежду, что россиянку уволят за такие слова.