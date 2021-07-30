Надеялись на медаль, а они проиграли на старте! Неудача украинских шпажистов в Токио

Украинцы стали шестыми на Олимпиаде / Фото: Reuters
Украинцы стартовали со стадии четвертьфинала, но уже первый поединок против китайцев стал для наших шпажистов непреодолимой преградой – 35:45. Кстати, в составе нашей команды выступал бронзовый призер Токио Игорь Рейзлин.
На этом медальные надежды украинцев закончились, однако впереди еще были поединки за места с пятого по восьмое.
Первую схватку против Италии украинцы выиграли – 45:39. А затем украинцы уступили Франции – 45:39, и заняли итоговое шестое место на Олимпиаде в Токио.
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
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