Надаль все ближе к Шлему! Один из фаворитов Уимблдона снялся с турнира

Маттео Берреттини / Фото: Getty Images

В Великобритании продолжается первый круг теннисного турнира Уимблдон. В женском сегменте вчера успех отпраздновали две украинки – Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Также стартовал турнир и среди мужчин. Успешно начал действующий победитель турнира Новак Джокович, одолевший в четырех сетах корейца Квон Су Ву (6:3 / 3:6 / 6:3 / 6:4).

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А вот прошлогодний финалист Уимблдона Маттео Берреттини вынужден был сняться с соревнования перед первым кругом. Одиннадцатая ракетка мира сообщил в Instagram, что сдал положительный тест на коронавирус.

"Последние несколько дней у меня были симптомы гриппа и я был изолирован. Несмотря на то, что симптомы не были серьезными, я решил, что сегодня утром важно пройти еще один тест. Прошел, чтобы защитить здоровье и безопасность моих коллег и всех других участников турнира. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я разочарован. В этом году мечта не сбылась, но я вернусь сильнее".

Напомним, что по котировкам букмекеров Маттео был вторым фаворитом Уимблдона после Новака Джоковича. Теперь же у испанца Рафаэля Надаля еще больше шансов оформить Большой шлем в этом году, ведь Australian Open и Ролан Гаррос выиграл именно он.