Надаль и Джокович аут. Грунт Мадрида покоряет юный испанец

Юный испанец побеждает звезд мирового тенниса / Фото: ATP, Коллаж: Сегодня

Достойная замена подрастает Рафаэлю Надалю в родной Испании. Пока "король грунта" поддерживал российских спортсменов, юный Карлос Алькарас тщательно готовился к выступлению на крупном домашнем турнире ATP 1000 в Мадриде.

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Плоды своей подготовки испанец, которому 5 мая текущего года исполнилось только 19 лет, продемонстрировал Рафаэлю Надалю в четвертьфинале мадридского Мастерса в очном противостоянии. Алькарас выиграл матч у титулованного соотечественника в трех сетах 6:2, 1:6, 6:3.

На пути к решающему матчу турнира в Мадриде, Алькарасу нужно было одолеть в полуфинале первую ракетку мира Новака Джоковича. И сделать это 19-летнему испанцу удалось! Поединок между соперниками продлился почти 4 часа, а каждый сет держал интригу до последнего удара.

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Первую партию на тай-брейке взял Алькарас, но Джокович ответил брейком на подаче испанца во втором сете и сравнял счет. В решающей партии определить сильнейшего снова понадобился тай-брейк, и тут успешнее оказался юный теннисист. Алькарас победил Джоковича – 7:6, 5:7, 7:6.

В финале Карлос Алькарас сразится с победителем пары Циципас – Зверев. В этом году испанец выиграл все три своих финала, два из них на грунте. На этом покрытии соревнуются и в Мадриде.