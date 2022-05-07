Надаль та Джокович аут. Ґрунт Мадрида підкорює юний іспанець

/ Фото: АРТ, Колаж: Сьогодні

Гідна заміна підростає Рафаелю Надалю у рідній Іспанії. Доки "король ґрунту" підтримував російських спортсменів, юний Карлос Алькарас ретельно готувався до виступу на великому домашньому турнірі ATP 1000 у Мадриді.

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Плоди своєї підготовки іспанець, якому 5 травня поточного року виповнилося лише 19 років, продемонстрував Рафаелю Надалю у чвертьфіналі мадридського Мастерсу в очному протистоянні. Алькарас виграв матч у титулованого співвітчизника у трьох сетах 6:2, 1:6, 6:3.

На шляху до вирішального матчу турніру в Мадриді Алькарасу потрібно було здолати у півфіналі першу ракетку світу Новака Джоковича. І зробити це 19-річному іспанцеві вдалося! Поєдинок між суперниками протривав майже 4 години, а кожен сет тримав інтригу до останнього удару.

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Першу партію на тай-брейку взяв Алькарас, але Джокович відповів брейком на подачі іспанця у другому сеті та зрівняв рахунок. У вирішальній партії визначити найсильнішого знову знадобився тай-брейк, і тут найуспішнішим виявився юний тенісист. Алькарас переміг Джоковича – 7:6, 5:7, 7:6.

У фіналі Карлос Алькарас зіграє з переможцем пари Циципас – Звєрєв. Цього року іспанець виграв усі три свої фінали, два з них на ґрунті. На цьому покритті змагаються й у Мадриді.