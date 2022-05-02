Испанский сговор. Легенда мирового тенниса вступился за россиян

Рафаэль Надаль осудил действия организаторов Уимблдона-2022 из-за отстранения от турнира теннисистов из России и Беларуси

Надаль выступил против отстранения российских теннисистов / Фото: The Guardian

Топовые испанские теннисисты начали активно поддерживать российский теннис.Вслед за второй ракеткой мира Паулой Бадосой, против отстранения с Уимблдона-2022 российских и белорусских спортсменов выступил легендарный Рафаэль Надаль.

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Самый титулованный теннисист Гранд Слэмов назвал российский теннисистов товарищами, и очень беспокоится, что игроки пропустят мэйджор в Великобритании.

При этом Надаль остается солидарен с украинским народом, который страдает из-за войны. Об этом испанский теннисист рассказал в интервью The Guardian:

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"Думаю, это очень несправедливо по отношению к моим российским товарищам по теннису, моим коллегам. Они не виноваты в том, что сейчас происходит с войной. На турнирах Гранд Слэм разыгрывают 2000 очков – они очень важны. Мы должны участвовать в этих турнирах. Поэтому посмотрим, какие меры предпримет Совет игроков АТР. В конце концов, то, что происходит в нашей игре, не имеет никакого значения, когда мы видим, как многие умирают и страдают. Видим плохую ситуацию, которая сложилась в Украине".

Украинка Марта Костюк, которая тесно дружила с испанкой Паулой Бадосой, резко отреагировала на заявление второй ракетки мира в поддержку теннисистов из России и Беларуси.