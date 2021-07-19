"Набрали с собой кучу таблеток": украинские прыгуны в воду улетели в Токио

Главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева рассказала нам о наглухо забитых окнах, запретах на сауну и отвратительное питание

Наша команда перед поездкой в Токио / Фото: Любомир Луканюк

Украинский спортивный десант понемногу высаживается в Стране восходящего солнца. Сегодня в Токио отправятся прыгуны в воду.

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Главный тренер Тамара Токмачева просит не давить на спортсменов. И не требовать от них медалей. Главное показать свой лучший результат – а это прямой путь на подиум.

Перед поездкой в Токио наша команда сходила в храм. Получила благословение. В Киева было очень душно, а потом грянул ливень. Токийская погода.

"Мы были в мае на Кубке мира – там тоже жарко и влажно. А учитывая, что тогда у нас были наглухо забиты окна, как и сейчас, наверное, то возможности подышать свежим воздухом не будет.

Сложные карантинные ограничения сказываются. Молодежь быстро адаптируется к новым условиям, а вот для взрослых спортсменов такие условия непривычные. И это сказывалось на результатах Кубка мира.

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У нас не было возможности посещения сауны, тренажерных залов – все закрыто. Например, Леша Середа едет на 21 день и как ему поддерживать физическую форму?

Питание? Я не скажу, что плохое. Оно было отвратительное! Потому что кушали фаст-фуд с кисло-сладким соусом, не имея возможности что-то с ресторана заказать. А это сразу сказывается на поджелудочной. А если у спортсмена есть проблема со здоровьем, он не может полноценно тренироваться. Проблема еще в том, что японцы запрещают ввоз продуктов. Так что набрали с собой кучу препаратов, которые поддержат поджелудочную, печень, почки", – рассказала нам Тамара Токмачева.

Тамара Токмачева с президентом федерации Игорем Лысовым в храме перед вылетом в Токио / Фото: Пресс-служба Федерации прыжков в воду

Ранее мы писали, что в столовой олимпийской деревни спортсмены питаются, сидя напротив друг друга через стеклянную перегородку.