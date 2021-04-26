На такие гонорары купим все! Беринчик сказал, на что потратит деньги от махача

Боксер Денис Беринчик и звезда смешанных единоборств Артем Лобов рассказали, зачем проводят бой на голых кулаках и куда пойдет их зарплата

Артем Лобов и Денис Беринчик / Фото: Спорт сегодня

Накануне украинский боксер Денис Беринчик начал раскручивать свой следующий бой и провел дуэль взглядов с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым. А сегодня будущие соперники, которые сойдутся 19 июня в поединке на голых кулаках, встретились на пресс-конференции и рассказали, куда потратят свои гонорары.

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Во время общения с бойцами выяснилось, что на кону поединка никакого пояса не будет. Однако все скрасят большие деньги.

"У нас будут такие гонорары, что сами все сможем купить. Зачем мне нужен этот бой? Хочу, чтобы гудел интернет, чтобы хайлайты смотрел весь мир, я всегда так дерусь – иду вперед. Нет проблем получить, главное – навалять. Куда пойдет гонорар? На будущее ребенка", – рассказал Лобов

Артем Лобов и Денис Беринчик / Фото: Спорт сегодня

Беринчик решился на дебют в новом для себя виде единоборств по трем причинам: деньги, узнаваемость и популярность в кулачных боях: "А на полученный гонорар дострою дом для мамы".

беринчик / Фото: Instagram

Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

Беринчик в последнем бою в третьем раунде нокаутировал чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International в легком весе.

Денис Беринчик сходил на рыбалку Видео: Instagram