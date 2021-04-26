Два леща, чтобы отбиваться! Беринчик потролил экс-россиянина и получил платье

Украинский боксер и боец смешанных единоборств Артем Лобов провели первую пресс-конференцию в Киеве и обменялись колкостями и подарками

Артем Лобов и Денис Беринчик / Фото: Спорт сегодня

Вчера украинский боксер Денис Беринчик провел дуэль взглядов с Артемом Лобовым, который ранее выступал в самом престижном промоушене смешанных единоборств – UFC. А сегодня будущие соперники, которые сойдутся 19 июня, встретились на пресс-конференции и сразу начали с трештока.

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"Я знаю, что у тебя был замес с Хабибом, вот тебе два леща. Отбивайся ими и скажи, что уже у тебя есть", – выдал Беринчик и презентовал ирландцу две соленые рыбины под пивко

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Но и Лобов приготовил украинцу сюрприз: "Я знаю, что ты занимался танцами. Вот тебе футболка. Хотя она для тебя будет, как платье".

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Напомним, что 19 июня Беринчик и Лобов проведут бой на голых кулаках в Киеве.

Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

Беринчик в последнем бою в третьем раунде нокаутировал чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International в легком весе.

Денис Беринчик стреляет из пистолета

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